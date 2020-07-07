新盤動向：KOKO HILLS落實周六開售165伙

會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS落實本周六(7月11日)開售165伙，當中160伙屬標準戶，間隔一至三房，折實市值逾19.2億元，平均呎價約20,800元，早上先安排大手客等揀樓，同日亦推出5個四房戶招標發售。本周五將截止接受認購。對於疫情出現反彈迹象，他表示應該不會對銷情有太大影響，但指大家不要掉以輕心，是次賣樓亦會做足防疫措施，嚴格執行人流管制及加強衞生消毒等工作。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，樓盤暫時已錄超過1,000個登記，展銷廳參觀人數逾2.5萬人次，入票人士對項目提供的二按表示有興趣。

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