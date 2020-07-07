戴德梁行：旺角舖空置率23.6%　尖沙咀急升至逾一成

戴德梁行執行董事、香港商業部主管林應威表示，截至第二季，旺角區舖位空置率進一步上升至23.6%，按季升3.6個百分點，而尖沙咀則為11.9%，按季大漲7.9個百分點。銅鑼灣舖位空置率則為7.9%，按季升2.6個百分點。不過中環區舖位空置率有所回落，第二季為12.7%，按季減少1.5個百分點。林氏認為，目前各區空置率已接近見底，未來或會出現更多短租個案，或令空置率有所回落。

此外，據該行資料，上半年四大核心購物區的舖位租金明顯回落，按半年跌幅介乎27.9%至36.3%，最嚴重地區為銅鑼灣，該區第二季舖位平均呎租為969元，隨後為中環區，呎租為523元，按半年跌35.8%。

九龍區方面，尖沙咀舖位呎租為1,018元，按半年跌29.7%，而旺角區呎租為354元，按半年跌27.9%。該行預計，下半年市況略為好轉及穩定，料上述四個地區的租金只會再輕微下跌2至5%。林氏又指出，銅鑼灣羅素街舖位呎租已低於尖沙咀廣東道，為罕有情況，未來或會持續。

商場租金走勢方面，他指出，今年上半年香港及九龍區主要商場的珠寶鐘錶商戶呎租分別為680及810元，較2019年回落8.5%及1%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，中區寫字樓租金已經連續下跌五季，返回2015年水平，目前市場上的企業收縮及退租情況未停止，推動商廈待租率升至15年來新高，料租金跌勢未見底。他又預計，中區商廈租金跌幅為過去10年最嚴重的情況，料新冠肺炎疫情將會令寫字樓市場出現趨勢性變化。

據該行資料，截至第二季，中區超甲廈平均呎租為135.5元，按年跌17%，而中區甲廈則為115.7元，按年跌16%，料兩類商廈今年全年錄15至20%跌幅，為跌最多地區。

至於緊隨其後為灣仔及銅鑼灣，該區呎租為65.9元，按年回落15%。而尖沙咀及西九龍平均呎租分別為59.1及65.6元，較去年同期減少13.7%及13.4%。上述三區今年全年租金料跌13至18%。

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