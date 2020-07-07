別盲目樂觀！聯儲官員發表悲觀預測　經濟前路崎嶇

財經媒體彭博報道，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic表示，隨着新冠病毒感染病例反彈，美國部分地區經濟活動顯現趨平的迹象。「我們看到一些現象，有些令人不安，可能暗示經濟復甦的軌道會更加崎嶇不平。我們正非常密切地予以關注，從而弄清確切的情況。」

​最近幾周，美國新冠病毒感染病例出現回升，迫使一些州重新實施限制性措施，對經濟復甦構成威脅。亞特蘭大聯儲銀行負責的地區包括部分疫情重災區，例如佛羅里達。

Bostic暗示，小企業可能需要更多的經濟支持，「它們無法獲得救助的時間愈久，就愈難存活，與此有關的就業就會從暫時性流失變為永久性流失，這將是極為痛苦的。」

他拒絕談論聯儲局是否會出台進一步的貨幣政策刺激措施，稱經濟如何演變尚不明確。「我很擔心，將來的情況會與目前大相徑庭，對於未來，我不想做太多假設。不確定性絕對在我的考慮之內。」

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