【市後重點睇】人幣回落至7.02水平 道期跌214點
2020年07月07日 16:12
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美匯指數回升至96.95；離岸人民幣(CNH)一度升穿7算，最新回落至7.0234；港匯報7.7501；美元兌日圓處107.64；歐元報1.1287；英鎊企1.2488。金價報1,779美元。布油企42.76美元，紐油見40.23美元。道指期貨跌214點。
●恒指全日跌363點或1.38%，報25,975點，結束連續四日升勢；國指跌126點或1.18%，報10,600點。主板成交約2,399億港元。https://bit.ly/3gz5vS1
●滬綜指收市報3,345點，升12點或0.37%，呈6連升；創業板指收升逾2%，外資淨買入98億人民幣。https://bit.ly/2ZDRyLK
●亞洲股市：日股收跌99點，韓股跌1%。
●【全球攬炒】
-日本5月家庭支出插16.2%，創十九年低。
-疫情拖累！日本5月實際工資創近5年低。
●新冠肺炎：英國教育業料失千億，10%大學或破產。https://bit.ly/38AaYW4
●【旅業蕭條】新加坡逾2千億元收入難彌補。
●人民幣速遞：中間價漲至7.03，離岸價升穿7算創逾3個月高。
●中國6月外匯儲備3.11萬億美元，連升3個月。
●美貨幣市場基金資金流出10年最巨，美股有望繼續上。
●新債王重申看淡美元，憂美股科技股熱潮將爆破。
●澳洲央行維持利率0.25厘不變，符預期。馬來西亞減息0.25厘，利率史上最低。
●全球經貿戰：
-美國商會籲中國大增對美商品採購。
-傳中美8月中商討首階段協議執行狀況。
●小心炒過龍！中芯很可能無法賣晶片給華為。
●三星電子料第二季多賺逾兩成，原因係...
●新盤動向：
—KOKO HILLS落實周六開售165伙。
—SEA TO SKY周六第3輪銷售，涉285伙。
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