【市後重點睇】人幣回落至7.02水平 道期跌214點

美匯指數回升至96.95；離岸人民幣(CNH)一度升穿7算，最新回落至7.0234；港匯報7.7501；美元兌日圓處107.64；歐元報1.1287；英鎊企1.2488。金價報1,779美元。布油企42.76美元，紐油見40.23美元。道指期貨跌214點。

●亞洲股市：日股收跌99點，韓股跌1%。

●【全球攬炒】

-日本5月家庭支出插16.2%，創十九年低。

-疫情拖累！日本5月實際工資創近5年低。

●【旅業蕭條】新加坡逾2千億元收入難彌補。

●人民幣速遞：中間價漲至7.03，離岸價升穿7算創逾3個月高。

●中國6月外匯儲備3.11萬億美元，連升3個月。

●美貨幣市場基金資金流出10年最巨，美股有望繼續上。

●新債王重申看淡美元，憂美股科技股熱潮將爆破。

●澳洲央行維持利率0.25厘不變，符預期。馬來西亞減息0.25厘，利率史上最低。

●全球經貿戰：

-美國商會籲中國大增對美商品採購。

-傳中美8月中商討首階段協議執行狀況。

●小心炒過龍！中芯很可能無法賣晶片給華為。

●三星電子料第二季多賺逾兩成，原因係...

●新盤動向：

—KOKO HILLS落實周六開售165伙。

—SEA TO SKY周六第3輪銷售，涉285伙。

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