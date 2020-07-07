【fb直播】港股回吐搞邊科？

2020年07月07日 16:37
  • 東網電視
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    港股經歷連日急升後，周二(7日)走勢反覆，收市跌363點，報25,975點。本地新冠肺炎感染個案急增，加上內地A股收市升幅收窄，恒指失守26,000點及牛熊分界250天線(26,093點)，係抖吓氣，抑或升浪就快結束？
    龍頭新經濟股中，阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)即市齊創新高，阿里早段曾飆6%，高見239元，有力再上？而騰訊盤中高見531元後受壓，散戶宜忍忍手先？
    另外，同樣盤中破頂的還有中芯國際(00981)，其A股今(7日)起招股，即市衝上44.5元上市新高，但之後急回吐；另外華虹半導體(01347)亦急瀉，晶片股散水味濃？
    碧桂園服務(06098)獲大行野村祝福，將目標價由33.6元，上調至46.45元，指它過去一個月跑輸大市，但前景佳，繼續是行業首選股，股價周二急升一成過外，有無其他物管股可以趁勢追落後？
    中資券商及金融股兩大板塊，近日受A股帶動向上，但周一(6日)抽高近3成的招商證券(06099)公布計劃AH供股，供股價大幅折讓，周二(7日)股價即應聲大跌，到底揀股要注意咩？
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