【fb直播】港股回吐搞邊科？
2020年07月07日 16:37
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港股經歷連日急升後，周二(7日)走勢反覆，收市跌363點，報25,975點。本地新冠肺炎感染個案急增，加上內地A股收市升幅收窄，恒指失守26,000點及牛熊分界250天線(26,093點)，係抖吓氣，抑或升浪就快結束？
碧桂園服務(06098)獲大行野村祝福，將目標價由33.6元，上調至46.45元，指它過去一個月跑輸大市，但前景佳，繼續是行業首選股，股價周二急升一成過外，有無其他物管股可以趁勢追落後？
中資券商及金融股兩大板塊，近日受A股帶動向上，但周一(6日)抽高近3成的招商證券(06099)公布計劃AH供股，供股價大幅折讓，周二(7日)股價即應聲大跌，到底揀股要注意咩？
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