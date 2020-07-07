【fb直播】港股回吐搞邊科？

港股經歷連日急升後，周二(7日)走勢反覆，收市跌363點，報25,975點。本地新冠肺炎感染個案急增，加上內地A股收市升幅收窄，恒指失守26,000點及牛熊分界250天線(26,093點)，係抖吓氣，抑或升浪就快結束？

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