Mastercard夥虛銀Mox Bank在港推無號碼銀行卡

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳(左)及Mox行政總裁顧海

Mastercard與虛擬銀行Mox Bank合作，在香港推出無號碼銀行卡。新卡採用數碼優先(Digital first)原則，卡面只有晶片、持卡人姓名，以及Mastercard與Mox的商標。

而其他印在傳統銀行卡上的資料，例如卡號、到期日及安全驗證碼(CVC2)只會儲存在晶片上。持卡人可透過電子渠道查閱有關資料，增加私隱度及安全性。

由於重要的卡資料均以數碼形式儲存，持卡人只需登入Mox的手機應用程式，在進行身分驗證後便可索取相關資料進行購物。

取得Mox卡的過程安全及費用全免。當Mox今年稍後開業時，便可利用手機，於數分鐘內開戶及使用虛擬卡，而實體卡則支援近距離無線通訊NFC「一拍啟動」功能。此外，Mox卡具備專為安全網上購物的3-D Secure驗證，以及鎖卡和解鎖功能，讓持卡人全權控制銀行卡如何運作。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626