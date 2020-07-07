舖王鄧成波旗下粉嶺全幢工廈獲逾8億元洽購

市場消息透露，「舖王」鄧成波家族持有的粉嶺樂業路17至19號開達工業大廈全幢，獲買家以約8.2億元洽購。

據悉，上述物業於2015年購入，當時成交價約7.15億元，地盤面積達4萬方呎，樓高6層，屬工業及貨倉用途，1至5樓每層面積約3.7萬方呎，總樓面約20.2萬方呎。

事實上，該家族於今年5月份亦委託代理行放售位於油麻地、筲箕灣、太子、佐敦及灣仔，合共5項商業舖位物業，意向價共約15億港元。

另翻查資料，鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇於6月份表示，在疫情最嚴峻的階段，集團的酒店、餐飲等業務亦難免受到影響，並指出未來該集團將持續以長遠資產增值策略為中心，把握市場機遇，善價沽出物業以釋放資產潛力之餘，亦會同時積極物色並購入具投資潛力的項目，以優化物業組合整體質素。

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