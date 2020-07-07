估中08年海嘯老兵：美股明年恐暴瀉40%

外國傳媒報道，在華爾街打滾逾半世紀、2008年準確預測美國房地產泡沫破滅、2018年9月底警告全球股市要大調整、2019年6月擔心全球衰退將至，結果言中的傳奇經濟學家Gary Shilling最新警告，隨着投資者意識到經濟復甦所需的時間超出預期，美股明年可能會暴瀉30至40%。

他認為，近期標指大幅反彈類似1929年，當時股市也在最初爆跌後反彈，近期升市主因是人們堅信病毒會得到控制，並樂觀預期貨幣和財政刺激措施將重振經濟。惟他警告，上世紀的歷史可能會重演，標指恐會再次暴跌，就像1930年代的「大蕭條」。

他建議投資者若錯過了近月反彈浪，就應持謹慎態度、處觀望狀態。

Shilling在1960年代成名，當時為美林首席經濟師，過去多次準確預測經濟轉向，在2006年因著名對沖基金經理普爾遜(John Paulson)的緣故，洞悉信貸違約掉期所衍生的金融危機，在當年11月預計美國樓價將大跌25%(註：最終由2006年4月頂部大跌34%)，之後又準確預測2008年金融海嘯。

值得留意的是，亦是曾準確預測2008年金融海嘯，而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)最近「貼中」美國發生暴動！他就此建議，投資者要持有大量現金，因為預計到今年底「全球」股市將大跌40%，2020年後全球經濟恐陷入「大蕭條」。

他的預測與Shilling可謂不謀而合。

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