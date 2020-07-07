恒生料港人對北向「理財通」有一定需求

中港早前宣布跨境理財通框架，措施冀讓大灣區及香港居民可分別透過南向通及北向通，互相購買兩地理財產品。恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊認為，香港作為成熟理財中心，具有多元化投資產品種類，有助擴闊內地投資者選項。

此外，現有港人的北向投資渠道如股票通，基金互認等，未必能覆蓋所有產品，故料理財通的北向通亦會有一定需求。

她表示，目前可供投資的理財產品篩選準則仍未出爐，預計初期會納入部分風險屬低至中的基金，以及簡單易明的產品，至於投資策略較複雜的產品或較遲被納入。

由於香港以人民幣結算的理財產品不多，李氏估計，內地投資者透過理財通，應可將人民幣兌換成其他貨幣，來港投資以其他貨幣結算產品，否則產品彈性未必充足。

至於坊間有傳南北向通將各設有1,500億元人民幣限額，她僅透露，監管機構仍在磋商額度安排。

近月中港股市均展現升勢，李氏指，市場正逐漸明朗化，看到資金開始投入資產市場，例如港股成交有所上升。另外，該行客戶亦開始配置理財產品。

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