Downtown 38基座商場放售　意向價4億元

該基座商場分為地下、一樓及二樓，設有升降機連接地下至二樓各層。地下分間為8個地舖，每個地舖均設有獨立洗手間，部分更設有獨立廚房，建築面積由約400方呎至約1,600方呎。

一樓現時設計為兩個大型食肆舖位，每個均有獨立地下入口，建築面積分別為約5,000方呎及約5,800方呎。其中一個更是複式舖設計，以內置樓梯連接約2,100方呎的二樓及私人平台。二樓外牆設有兩個大型廣告板，共約20米闊及5.5米高，極具廣告效益。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事王振康表示，隨着香港的新冠疫情逐漸受控，社會秩序亦逐步回復正常，市民多了外出消費，商場人流回升，大部分民生舖生意與幾個月前相比有明顯好轉，而商舖的租金亦開始穏定下來。部分投資者更開始積極入市，尋找有潛力的商舖作長線投資，特別鍾情民生旺舖。Downtown 38基座大部分舖位都是相連舖設計，可按需要打通或再分間，以配合不同行業如食肆、銀行、地產、教育等需要。他料項目地下舖位市值呎租約80元，而一樓及二樓可達約30元。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，今年度核心區零售市場受極大衝擊，反觀民生消費區舖位市場走勢平穩，個別甚至錄得有多組客戶出價競投舖位的情況，足以反映不少投資者轉投向租務回報穩健的非核心區商舖物業作長線投資；而今次土瓜灣Downtown 38為區內新地標，相信將會成為區內居民必到的購物消費地方，預料日後租務將會更為熾熱，租金水平亦見理想。

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