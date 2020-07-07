化解畢業難題！內地鬆就業定義　開網店及從事電子競技也計

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟及打工仔飯碗，踏入夏季，內地要面對多一重難題，就是逾800萬名應屆畢業生的就業挑戰。據財經媒體彭博報道，內地放寬了就業定義，將應屆畢業生更靈活的工作形式納入就業範疇，包括開網店及從事電子競技。

根據教育部6月29日的文件顯示，畢業生若創立自己的企業(例如開網店)或從事自由職業(例如博客的主人和電子競技工作者)，將被界定為「就業」。就業範圍還包括參加孵化器項目（即發展初創企業）、扶貧項目和入伍等。根據國家統計局定義，人們每周必須至少工作一個小時才算是就業。

報道指出，教育部要求各高校在就業統計工作中，要嚴格執行新的規定，糾正錯誤數據。該部表示，虛假信息將受到嚴厲處罰，但沒有具體說明。

事實上，國務院參事室參事、經濟學家湯敏表示，大學生不一定要去工作單位，他們有很多選擇，包括自由職業；他們可以開淘寶店或從事跨境電子商務；可以帶着一台筆記型電腦去創業，創造新的工作機會。

資料顯示，內地今年夏天有多達874萬名應屆畢業生進入就業市場，難免為職場帶來一定壓力。內地政府亦已推出了一系列措施，冀盡量將失業保持在低位，包括鼓勵學生留在學校攻讀研究生課程、允許一些職校畢業生繼續深造，以及增加特殊地區教師等職位的招聘人數等。

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