黎永發違反操守準則　遭證監會禁止重投業界20個月

香港證監會因貝格隆証券前持牌代表黎永發違反《操守準則》而禁止他重投業界，為期20個月，由2020年7月5日起至2022年3月4日止。

證監會發現，黎氏於2016年8月至2017年6月期間，在沒有事先取得一名客戶的書面授權的情況下，以委託形式於該客戶的帳戶進行交易，亦在未有事先取得另外三名客戶的書面授權的情況下，在他們的帳戶內進行委託交易。

另外，雖然黎氏知道該客戶難以理解中文的文件，但沒有向該客戶解釋中文的開戶文件及風險披露聲明，以確保該客戶在簽署那些文件前，明白有關內容及相關風險。

證監會認為，黎沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，以維護客戶的最佳利益。黎沒有就委託交易取得書面授權，令其僱主無法對有關帳戶的操作進行監察及監管，亦剝奪了對客戶的保障，使其承受在其帳戶內進行未經授權交易的風險，客戶的利益因而受到損害。

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