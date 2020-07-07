小心11月大選！未來資產：下輪中美貿易戰快殺到

在疫情下，中美貿易戰陰霾似被淡化，但資產管理公司未來資產旗下Global X ETFs首席投資總監Jon Maier指，全球貿易戰仍未平息，預料11月美國總統大選前，貿易戰爭端會再度升溫，惟大規模的升級行動則會延後。

他指出，英國脫歐和2016年特朗普勝出美國大選後開始的貿易戰等，都加速了「去全球化」現象，令不同國家都想把供應鏈移回本土，又或者把生產線由中國轉移到其他地方。

Global X ETFs研究及策略主管Jay Jacobs指，疫情下的「在家經濟」加速新技術採用，投資主題包括電子遊戲與電競、機械人技術與人工智能，雲端運算和電子商務等，會繼續成為市場焦點。

其中，疫情令電子遊戲行業受惠，去年全球電子遊戲市場的利潤按年增長7.2%，亞洲更佔全球市場的48%，預料各種電子產品的遊戲，包括手遊，直到2022年仍會有增長。事實上，疫情就使今年3月線上遊戲流量大幅飆升75%。

另外，貿易紛爭和全球疫情令更多公司考慮以機械人技術與人工智能取代離岸生產，一方面不需要再依賴某一個地方，另一方面可減低人工成本。

該公司看好內地市場前景，從近日A股可見，中國經濟開始復原。另外，亞洲雲端運算和電商將會持續佔優勢。

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