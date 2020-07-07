上月5新盤申請預售樓花 合共2786伙
2020年07月07日 17:38
東網電視更多新聞短片
各大發展商積極部署推出全新盤，地政總署資料顯示，6月份有5個新盤申請預售樓花同意書，涉及單位共2,786伙，上半年累計12,763伙，較去年同期多75.7%。
新申請包括兩個啟德發展區項目，中國海外發展(00688)旗下位於舊機場跑道區的第4B區2號地盤，單位量1,059伙，為上月最大宗個案，至於會德豐地產啟德沐泰街10號第2期，則提供552個單位。
此外，6月份亦有大型鐵路物業發展入紙申請銷售樓花，為位於黃竹坑香葉道11號的黃竹坑站第1期，提供800個單位，項目由路勁基建(01098)夥拍平安不動產於2017年投得。
至於華懋集團觀塘安達臣道對出住宅項目、以及保利置業集團(00119)屯門青山公路—青山灣段第51至75號，亦同時申請預售樓花，分別提供334伙及41伙。
由於有多個新盤申請預售，截至上月底有30個項目待批預售文件，單位總數14,371伙，待批伙數為21個月最多。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！