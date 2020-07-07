上月5新盤申請預售樓花　合共2786伙

各大發展商積極部署推出全新盤，地政總署資料顯示，6月份有5個新盤申請預售樓花同意書，涉及單位共2,786伙，上半年累計12,763伙，較去年同期多75.7%。

由於有多個新盤申請預售，截至上月底有30個項目待批預售文件，單位總數14,371伙，待批伙數為21個月最多。

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