「移民教父」醒你希臘、土耳其移民貼士！

希臘、土耳其兩大千年古國，不僅歷史悠久，更無獨有偶成為近年移民界「新寵」，主因兩國門檻遠較不少歐洲國家低，分別只須25萬歐元及25萬美元(折合約220萬港元及195萬港元)的物業投資，便可取得當地居留權，兼且毋須坐「移民監」；更重要的是，持希臘永居身份可免簽證往來申根國家(Schengen Area)、持土耳其護照更可成為赴英跳板，有機會取得英國居留權，極具吸引力。

今期《AP世界物業投資特約 —「置」富攻略》，AP世界物業投資行政總裁莫佩雯(Paula)特意邀請有「移民教父」之稱的景鴻環球集團有限公司(EK International Holdings Limited)董事長關景鴻博士，為大家詳細講解有關移民希臘、土耳其以及其他注意事項。

【希臘黃金簽證 ─ 全球最省錢快捷】

有「移民教父」之稱的關景鴻指出，屬歐盟成員國、位處南歐的希臘，當地的黃金簽證計劃(Golden Visa)「性價比」極高，要求更屬全歐盟最低，對申請人並無任何語言、工作要求，只需要在當地投資價值25萬歐元(折合約220萬港元)物業，便可獲取希臘5年居留權，屬「1人投資，3代移民」，不用稅務要求之餘，更可憑希臘永居身份，免簽證自由通行法國、比利時、德國等歐洲申根國家，快捷方便暢遊歐洲。

不過他提醒，取得希臘居留權不代表已入籍希臘，成為歐盟公民，以希臘為例，須住滿7年及通過希臘語測試等，所以申請人必須留意當地入籍要求；同時在黃金簽證下，只可出租、不能出售當地物業，投資期一般為時5年，倘若成功轉為永居，才毋須再持有物業。

他又分享投資當地的小貼士，指「買住宅」好過「買舖」，因當地人較愛「打工」，與港人愛「搞生意」的心態大不同。另當地經濟剛從歐債危機復甦，達到13年來最高水平，投資物業的出租回報率，一般為2至3厘。

【移民英國跳板首選】

至於橫跨歐亞的土耳其，近年亦是移民熱門之選，而且要求較希臘還要低，只須投資當地25萬美元(折合約195萬港元)物業，亦無語言、學歷要求，便可取得當地護照。關景鴻指出，此計劃優勢是，大家不僅可免簽證往來117個國家及地區，而且由於土耳其與英國關係良好，只要持土耳其護照前往英國開設生意，就可在英國居留，若果連續居住5年，更有權取得英國永久居留權。

至於投資當地的小貼士，他認為以著名的城市伊斯坦堡(Istanbul)較新及先進，優越地理位置，商業活動及觀光產業興旺，只要25萬美元已可購買市中心兩房一廳單位，相當經濟實惠。

AP世界物業投資 X 景鴻環球集團(EK Immigration)今次帶來希臘、土耳其兩國多個樓盤項目予大家選擇，有興趣人士不妨考慮。

【希臘樓盤全面睇】

位處希臘首都雅典(Athens)市中心的B2 Project，合共提供11伙，室內面積由36至83平方米不等，頂層單位更配備天台花園(Roof Garden)，售價介乎14.5萬至38.9萬歐元，折合約127萬至342萬港元。

B2 Project與地鐵站(Metro)僅相距150米，附近超市、郵局、銀行等民生商舖設施林立，此外聞名遐邇的雅典衞城(Acropolis)、雅典大學(National and Kapodistrain University of Athens)、以及雅典神殿洲際飯店(Athenaeum Intercontinental Hotel)等國際五星級酒店更環繞樓盤四周，足見項目的優越地段。

另一項目巴弗公寓，位於雅典南部新士麥拿中心(New Smyrna Centre)，並鄰近Flisvos Marina游艇碼頭及Niarchos文化中心。公寓一個室內面積73平方米的兩房戶，售價26萬歐元，折合約228萬港元。

至於屬現樓的御景公寓，則位於雅典南部另一地區法里羅市中心(Palaio Faliro Centre)，毗鄰伊甸海灘、Alimos及Flisvos Marina游艇碼頭。以一個室內面積63平方米的一房戶為例，售價28.5萬歐元，折合約250萬港元。

【土耳其樓盤全面睇】

位於伊斯坦堡新城區核心區域的大型綜合樓盤項目 ─ 帕莎公寓，榮獲國際地產大獎，屬大有來頭。每戶室內設計別出心裁，分別呈現現代式與古典優雅型的裝修風格，滿足客戶不同的需求；而且涵蓋多種戶型，擁有超大露台連落地大玻璃，採光良好、居住舒適，方便飽覽欣賞市內秀美風光。

住在帕莎公寓，生活更不假外求。最矚目的是，住戶可在2,500平方米的體育中心打籃球、游泳、健身，甚至做新興的普拉提(Pilates)。另外小朋友也有露天遊樂場及室內遊樂場玩耍。至於戶外休閒區、公園及花園等設施，也是日常休閒的好選擇。

除此之外整個項目還設有全長550米購物街，匯聚各種本地及國際知名品牌、一間電影院、20多家精選餐廳以及一所美食廣場，「食、買、玩」源源不絕。

帕莎公寓步行即可抵達地鐵站，而且緊鄰貫穿歐洲和亞洲的高速主幹道，距離E5高速路僅5分鐘車程，更有多條交通要道交匯於此。

項目周邊同樣非常繁華，多家五星級酒店、銀行、醫院、學校齊備，生活非常便利。

有興趣人士歡迎於本周六、日及下周六(11日、12日、18日)，前往九龍東觀塘敬業街55號皇延廣場29樓B室《AP世界物業展銷廳》，了解更多有關希臘、土耳其投資置業的事宜。

【希臘、土耳其輕鬆置業移居移民歐洲講座】

日期：2020年7月11及18日(星期六)

展銷會時間：11am - 6pm

講座時間：3pm - 4pm

地點：A P世界物業展銷廳

九龍東觀塘敬業街55號皇廷廣場29樓B室

【希臘、土耳其輕鬆置業移居移民歐洲講座】

日期：2020年7月12日(星期日)

展銷會時間：1pm - 6pm

講座時間：2 - 3pm

地點：AP世界物業展銷廳

九龍東觀塘敬業街55號皇廷廣場29樓B室

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