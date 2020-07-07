向世界錢進：台灣工資低一截　港人移民揀創業

不論是飲食、文化、語言，台灣皆與香港相似，加上約160萬港元(600萬新台幣)的相對低投資門檻以及全民健康保險計劃，令台灣一直成為其中一個最受港人歡迎的移民目的地。

港人Tony在香港從事資訊科技工作超過20年，在去年8月與太太及兩個小孩以投資移民的形式移居台灣桃園市。

【教育着重啟導兒童】

他表示，決定移居台灣主要是想小孩們能夠在教育模式上有更多的選擇和更自由的發展。他們對香港的填鴨式教育感到厭倦，相反，台灣的教育着重啟導兒童的自主發展。除了一般國立小學，還有很多其他不同的課程模式，例如國際小學、實驗小學、森林小學、雙語小學、華德福教育等不同的學校類型可以選擇。他深信小朋友若能在自由多元化的空間下學習，會更開心地成長，而不是整個童年也是活在測驗和考試的壓力下。

「而我自己，也早已覺得香港每天的呆板工作令生活失去意義，近年的工作壓力也隨着香港的經濟不景而有增無減。我花了3個月的時間考慮移民，最終找到生活文化與香港較為相近和慢活的台灣，期望尋找能活得開心的新生活模式。」

【最先要適應和轉變個人心態】

不過，要離鄉別井，他在初來台灣時也曾感到不安和無助，然而當地氣候較香港溫和，且四季分明，閒時坐着會感到悠然自得。加上他不放過任何跟台灣人主動溝通和交流的機會，使他能在短時間內對台灣建立一種親切感。

他喜歡在台灣的生活，嚮往這裏的風土人情。他提醒大家：「要移居一個地方，需要真心喜愛這個地方，為了這裏你要願意捨棄以前的一切，全情投入這裏的新生活。」

因此，他認為港人若有意搬來台灣居住，最先要適應和轉變個人的心態。除非一心選擇在台北居住和工作，否則落腳在台北以外的地方，就算是桃園、新竹、台中、高雄，這些城市跟五光十色的香港依然有很大的落差，不要憧憬生活多姿多采。

【消費較香港低】

他覺得台灣的生活質素高，消費卻較香港低，也許與這裏有本土的生產市場，以及外國入口選擇也多有關。例如在台灣吃一頓午餐或晚餐，花約70至120新台幣(約18至32港元)已很飽足，但用同等價錢在香港只能果腹。

另外，台灣人的習慣是平日吃得較簡單，到周末會吃得較豐富，但人均消費也只是200新台幣(約53港元)。

不少想移居台灣的港人嚮往當地的全民健康保險制度，Tony指外國人在台住滿180天便可以申請健保，然後拿着健保卡可隨意到任何一間有健保標貼的醫療機構看病，而每次只需要付200新台幣(約53港元)的掛號費便可。

【台灣薪酬低過香港】

在台灣工作的薪酬低香港不少。今年1月1日起，台灣每月最低工資為23,800新台幣(約6,380港元)，每小時的最低工資為158新台幣(約42港元)。

他指外來人通常在台灣從事食店或咖啡店的投資為主，畢竟一般工種的工資跟香港的相距太大，所以有點資本而來投資的港人，基本上也會選擇創業。例如他開設的公司以網上銷售和代購為主。

他補充，新移民在這兒找工作稱不上容易，但要找還是可以找到，因比較辛苦的體力勞動工種，這裏還是很缺人手。只是工資較香港低一截，港人一般接受不了這麼低的工資。

【千呎戶連車位月租8千】

樓價方面，台北的樓價是全台灣最高的，愈往南下則樓價指數會相對向下。另外，有發展規劃的重劃區域如新北市的林口區、桃園市的藝文特區的樓價亦高昂。租金方面相對香港便宜，例如以他們一家在桃園市租住的大廈為例，約1,000多方呎的三房兩廁兩露台單位，包管理費和一個車位，每月租金為30,000新台幣(約8,000港元)，以當地的收入水平來說屬偏高。

●投資移民開公司須有實體操作

投資移民台灣有不少優點，但門檻亦開始提高，值得大家注意。Sakura Global行政總裁張明珠表示，持有香港或澳門特區謢照的人士投資600萬元新台幣(約160萬港元)在台灣開設公司或注資公司，要營運至少3年及聘請兩名台籍員工，才可申請台灣居留證。

另申請人需通過體檢，以及沒有犯罪紀錄。同樣是港澳永久居民的申請人配偶，以及20歲以下未婚子女可隨同移居台灣。

她指：「以往做生意不一定要開實體店，亦不一定要聘請台灣人，但門檻由今年3月起調高，這令很多從未做生意的港人卻步。」現時申請人提供商業計劃書時，已經要想好公司名稱和業務，做零售相關的要租實體零售店舖，非零售業務的也要租寫字樓，證明有實際操作營運，而不是純投資。過往只租用共享工作空間並獲取登記地址的方法已失效。

此外，若只用最低工資聘請台灣人未必容易，應預算每人每月薪酬約7,000至8,000港元。因此，部分申請人會自行計算在這三年會燒多少錢，例如計算燈油火蠟、舖租、貨品、薪酬等成本，最多會虧損多少。幸而台灣的投資移民要求不看公司賺蝕。

投資以外，申請人亦需符合居住要求。若申請人第一年內在台灣居住滿11個月，即可申請定居和台灣護照。如果第一年不符合要求，亦可在兩年內，每年在台灣居住270日(即9個月)以上，同樣符合居住要求。

她認為，港人在台灣做生意不要期望初期可大賺，因就算是台北，部分地區的人流也較少。部分申請人或會考慮透過加盟店形式做生意，其好處是可複製總部營運經驗降低風險，但缺點是要付一筆加盟費。

至於在台灣置業，她指在台北市中心，500至700方呎的新樓索價約500萬至600萬港元，而同類單位在新北市，約200萬至300萬港元有交易。另外，在台灣買樓可敍做七至八成的按揭，按揭利息逾2厘。

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