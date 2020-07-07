分析：短期不宜投資港鐵　未來業績難見改善

至於下半年，郭氏預計港鐵業績亦不會有大驚喜，疫情未過，租金收入等不可能會很快攀升。雖然股市近期氣氛好，但實際的經營環境仍未能恢復，對港鐵業績的憧憬，未來只有寄望其售樓收益繼續上升。

艾德證券期貨聯席董事陳政深則認為港鐵股價短期內偏軟，主因現價未能反映最新的盈警因素，股價在42至43元阻力很大，加上技術上近期出現過「雙頂」，未來上升形態逆轉的機會較大。

他又指，港鐵過去一年經歷的負面情況，例如激烈的社會衝突、新冠肺炎疫情等在可見的將來仍然會持續，中港兩地通關仍然遙遙無期，難期望其業績未來會有改善。惟幸本次盈警主要原因物業重估虧損屬於非現金項目，加上上半年物業發展利潤大增，估計其現金流仍然強勁，有望公司半年度仍會派中期息，惟仍需等待公司正式公布半年業績時的最終決定。

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