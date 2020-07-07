新盤動向：迎海系列連沽3伙特色大宅　套現逾1.2億

而迎海‧星灣19座地下A室複式戶，實用面積2,794方呎，花園面積828方呎，售價5,029.2萬元，呎價18,000元。至於迎海‧駿岸則售出6座7樓A室，實用面積1,454方呎，售價2,268萬元，呎價15,598元。

不過，項目1期迎海錄得交易告吹，單位為2座37樓B室，原本於6月26日以5,824.5萬元售出，惟已列明為交易再未有進展。

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