恒生推全新基金投資平台　入場門檻僅1元

該行針對有關痛點，推全新基金投資平台，最低投資額僅1元，並不設投資額上限，另每次買賣不設交易費用。有關平台以月費形式收費，費用視每月平均投資組合價值而定，5,000元以下則豁免收費。

恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊指出，有關基金投資平台特別為年輕人士及投資新手而設，只要開立該行綜合理財戶口即可使用，內含7隻基金可供投資，包括股票、債券、組合型基金，地域則涵蓋中、港、環球市場，其後會視乎市場需求增加其他種類。

她認為，基金為投資新手的好選擇，因為基金經理會因應市況改變投資策略，而且基金內含多個投資標的，可起分散風險效果。

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