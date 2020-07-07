筲箕灣西灣大廈高層銀主盤350萬拍出　低市價5%

私人拍賣會連錄成交。環亞拍賣周二(7日)推出39項物業，即場拍出6項。其中筲箕灣西灣大廈高層A室銀主盤，實用面積268方呎，以開價350萬港元拍出，成交呎價13,060元，低市價約5%。

同場深水埗鴨寮街雙號天台，實用面積563方呎，開價45萬元，搶高三成以60萬元拍出，呎價1,066元。

非住宅物業亦受追捧。荃灣荃景圍86號荃灣中心購物商場高層地下兩個舖，面積449及510方呎，開價同樣為178萬元，分別以193萬及180萬元易手。而九龍灣南豐商業中心低層9室，面積1,020方呎， 開價600萬元，則以640萬元沽。

同場荃灣富利工業大廈高層B7室，面積103方呎，開價34萬元，以35萬元拍出。同層面積125方呎的36室，則於拍賣前以42萬元沽。

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