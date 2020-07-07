《香港01》母企南海控股主席于品海押股　年內第3次

持有淡倉(Short Position)者，是指有關人士根據證券借貸協議借入股份，或因持有、沽出或發行金融工具，而有責任或權利向他人交付相關股份。

翻查資料，南海控股3月底時公布的業績按年由盈轉虧，截至去年12月底止的全年度錄得股東應佔虧損5.61億元，較2018年度錄得盈利11.4億元大幅倒退，每股虧損0.82仙，不派末期息。

公司在該份業績報告內解釋，虧損的主要原因是房地產開發分部受收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，使利潤下降；另外，文化與傳播服務分部受首次採納「香港財務報告準則第16號租賃」的影響，令業績下降。

去年南海控股總收益按年大減44.48%至93.21億元，毛利亦跌逾一半至51.82億元。當中，房地產開發部門去年收益按年跌66.68%至33.01億元，稅前溢利亦跌54.09%至27.62億元。

此外，包括《香港01》在內的新聞傳播業務部門之2019年收益約為8,960萬元，按年大幅收縮近六成，稅前虧損約3.87億元。

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