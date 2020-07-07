傳新加坡石油交易商ZenRock下月結束營運

財經媒體彭博報道，繼興隆集團(Hin Leong Trading)破產後，彭博引述消息透露，新加坡石油交易商ZenRock也將在8月結束營運，並遣散所有員工。

報道指出，今年4月下旬興隆破產，還被揭發醜聞，ZenRock的財務狀況亦被外界懷疑，當時ZenRock對外發表聲明強調，並未進入新加坡的司法管理程序或破產保護程序。

不過，現時消息稱，ZenRock料將進入司法管理程序，並準備在8月結束營運及遣散全部員工。該公司約有100名員工，市傳超過一半已在最近幾周離職。

彭博亦透露獲得相關文件顯示，今年5月時，ZenRock被控以同一批石油，向超過一間銀行借貸而遭新加坡警方突襲搜索。

上述所謂「司法管理程序」，為新加坡有關債務重組的司法程序，經提出申請後，公司將由法院任命的第三方重組公司，若能成功重組公司，則可避免公司走上清盤一途。

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