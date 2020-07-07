【全球救市】美逾150名經濟學家呼籲再派現金

外國傳媒報道，由於美國疫情仍未受控，使包括白宮前經濟顧問Jason Furman在內，有超過150名美國經濟學家呼籲，當局應繼續向人民發放紓困現金，以改善金融安全、增加消費者支出，並加速經濟復甦。

報道引述一份由美國153位經濟學家簽署的公開信，呼籲當局應持續向美國民眾發放現金，直到有足夠的證據表明經濟正復甦為止。信中表示，美國首輪現金支付就像「生命線」，幫助部分人的生計渡過了幾周，但即使企業開始重新營業、就業機會開始恢復，經濟仍會受到嚴重影響，如果人們沒有錢花費，需求就會繼續下降。

簽署上述公開信的經濟學家，包括美國前總統奧巴馬任內的白宮前經濟顧問Jason Furman、美國聯儲局前經濟學家Claudia Sahm等。

此外，哈佛大學研究單位Opportunity Insights亦發表研究指出，美國4月向人民直接發放現金的措施，其幫助低收入家庭支出提升的速度，比高收入家庭更快，而紓困現金則多用於維持生活基本支出。

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