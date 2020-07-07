新盤UPDATES：兩大項目周六正面硬撼

新盤市場爆發埋身肉搏戰，兩大項目將於本周六(11日)推售450伙正面硬撼，主力爭奪大單位客源，正式掀起下半年一手搶客戰幔。

●SEA TO SKY周六第3輪銷售 涉285伙

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，之前進行首兩輪銷情理想，現落實於本周六(7月11日)推出285伙進行第3輪銷售，當中包括60伙兩房戶、205個海景三房戶以及20個海景四房大戶。

扣除最高總折扣優惠後，整批單位折實市值約45.6億港元，折實售價由749.4萬至2,011.2萬元，呎價介乎14,811至19,001元。

●KOKO HILLS落實周六開售165伙

會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS落實本周六(7月11日)開售165伙，當中160伙屬標準戶，間隔一至三房，折實市值逾19.2億元，平均呎價約20,800元，早上先安排大手客等揀樓，同日亦推出5個四房戶招標發售。本周五將截止接受認購。

對於疫情出現反彈迹象，他表示應該不會對銷情有太大影響，但指大家不要掉以輕心，是次賣樓亦會做足防疫措施，嚴格執行人流管制及加強衞生消毒等工作。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，樓盤暫時已錄超過1,000個登記，展銷廳參觀人數逾2.5萬人次，入票人士對項目提供的二按表示有興趣。

●SEA TO SKY錄首宗交易未有進展個案

至於會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI亦錄得交易未有進展個案，單位為第1B座60樓B室，原於上月28日以977.1萬元售出。

●美聯代理筲箕灣都滙東招租 涉20伙

踏入傳統暑假租務旺季，美聯獲裕泰興委託，獨家代理港島東筲箕灣道新盤都滙東招租工作。該行住宅部行政總裁布少明表示，項目合共提供20伙，包括19伙標準戶，實用面積均為632方呎，三房連套房間隔為主，亦有一個兩房連套房設計。另有1伙頂層複式戶，實用面積達1,147方呎。

●迎海系列連沽3伙特色大宅 套現逾1.2億

而迎海‧星灣19座地下A室複式戶，實用面積2,794方呎，花園面積828方呎，售價5,029.2萬元，呎價18,000元。至於迎海‧駿岸則售出6座7樓A室，實用面積1,454方呎，售價2,268萬元，呎價15,598元。

不過，項目1期迎海錄得交易告吹，單位為2座37樓B室，原本於6月26日以5,824.5萬元售出，惟已列明為交易再未有進展。

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