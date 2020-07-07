理財Campus：3大途徑　追買新經濟股

●一筆過：阿里估值平 長線看升

一筆過買入股票的話，雖然門檻相對較高，但投資者可即時「受惠」股價升幅。而一筆過分為短炒及長線投資，兩種入市方式各異，在價位部署方面當然亦會有分別。

致富證券企業融資部聯席董事莊志豪指，一筆過投資的話，他建議選擇阿里，因其估值比其他新經濟股便宜，加上市場依然憧憬其會加入藍籌行列。而8月14日恒指公司會公布季度檢討結果，其時便可得悉阿里的命運，料該股到9月份可再升一浸。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉亦認為，阿里長期基本面比較吸引，其業務天貓和淘寶在內地電商的市佔率超過60%，未來發展空間大，加上其估值相對落後，追求穩健或長線上升潛力的投資者值得買入。防守型投資者可於股價220元買入，250元賣出。但她亦提醒，阿里大股東軟銀集團未完全減持其股份，相信要待完成減持動作後，股價才有明顯的上升動力。

至於短線投資者，麥嘉嘉認為可選擇美團，因為預計八月恒指季檢，美團較大機會成為藍籌新貴。而由於美團股價反覆向上，短線沒有設定目標價，但最好在恒指季檢前賣出，以求先獲利套現。

●月供：騰訊門檻高 降入市資金

資金不充裕、又想避免高追低沽的話，投資者不妨選擇以月供形式買入股票。目前，散戶可以經銀行或證券行月供1,000元或以上，當然很大機會會衍生碎股。

運用月供形式好處多多，首先是建立定期投資習慣；第二，可運用平均成本法方式買入，在股價上升時買入較少股數，跌價時買入較多股數，把入市成本平均化。不過，月供股票需要較長的時間，才可以看到財富累積的效果。而月供亦需要支付佣金等費用，一般每月扣50元。

麥氏認為，月供投資者可以選擇騰訊，原因是現時騰訊股價頗高，一手入場費也逾5萬元。若採用月供形式，至少可減低入市資金。她續看好騰訊在於其手遊業務增長理想，將繼續是其增長引擎，再加上疫情過後，它亦續受惠於遠程辦公室。此外，騰訊將於8月12日公布中期業績，在業績前例必會有大行發報告，估算騰訊的盈利增長，有機會令其再炒多轉。

莊氏則指，投資者可考慮買入阿里，因為美團的估值貴，風險偏高，相比之下，阿里股價較穩定，適合月供及一筆過投資。

●輪證：本金低 望「刀仔鋸大樹」

窩輪和牛熊證(簡稱輪證)可讓投資者以較低本金入場，部分輪證入場門檻數百元已有交易，加上槓桿效應下，投資者有機會「刀仔鋸大樹」，是膽大一族之選。然而，爭取較高潛在回報的同時，亦要面對較股票投資高的風險，最壞情況是損失全部投入本金。

ATMX相關輪證是近期衍生工具市場焦點，不僅交投活躍，產品選擇亦多。中銀國際股票衍生產品部董事朱紅表示，ATMX近期走勢強於大市，若純買正股入場成本漸高，部分進取投資者於是透過輪證博更大獲利空間。

她建議可趁這些強勢股每逢回落時，買入看升的Call輪(認購證)或牛證，博股份小回大漲，例如捕捉近期騰訊和美團的反覆破頂走勢。另外，隨着這些股份大趨勢向上，一些Call輪變為深入價內，這時投資者若繼續看好，宜轉換至行使價較高的產品，以獲取較吸引的實際槓桿。

另邊廂，由於強勢股的下跌時間較短，她認為買Put輪(認沽證)或熊證看淡的值博率不高。淡友宜待股份跌穿一些重要支持位後，走勢有機會出現逆轉時才作看淡部署。

以騰訊為例，上周四(7月2日)升約4%，當日有三隻相關Call輪升逾80%，亦有牛證升逾70%。相反，個別騰訊Put輪跌超過40%，並有34隻騰訊熊證被強制收回。

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