市場不怕疫情了？德銀：與1918年西班牙流感有重大不同

外國傳媒報道，投資市場上有不少人將今年的新冠肺炎疫情與1918年的西班牙流感作比較，並發現不少相似之處，惟兩者亦有一個重大不同點。

根據德意志銀行指出，兩者重大不同是「致命者的年齡分布」，就今次新冠肺炎病毒而言，年老的人是壓倒其他年齡層；相反，1918年西班牙流感是年輕的工作階層。

該行表示，目前的狀況頗為有趣，就是美國的確診案例急飆，令重啟經濟速度減慢(對股市而言是壞消息)，但死亡率亦下降(對股市而言是好消息)。這令市場認為目前雖然有疫情，但感覺上可與病毒共存，形勢較今年較早前為好。

回看1918年西班牙流感，當時導致全球逾5億人或1/3人口受感染，估計5,000萬人左右死亡，其中，美國死亡者約67.5萬，較高死亡率的年齡層為「20至40歲」年輕人士。

到了今次新冠肺炎，暫時導致全球約1,160萬人受感染，其中，美國有大約290萬人染病；暫時全球死亡人數約53.7萬人，美國佔13萬人，年老的人居多。

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