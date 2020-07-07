此乃主要由於金融相關信息及技術服務分部的收益及毛利分別減少約90%及90%以上，該減幅主因是疫情引發經濟衰退，倘工人面臨裁員、減薪及停職，則對中國的消費市場產生重大不利影響。由於借款人及放款人於疫情消逝及經濟全面重啟前，對發放貸款愈發審慎導致信貸周期被凍結，從而令致年度第一季集團金融相關信息及技術服務的使用量急劇下降。

另外，預期截至2020年6月30日止6個月的收益及毛利將按年大幅減少，同時截至2020年6月30日止6個月錄得淨虧損，而2019年同期則錄得純利。

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