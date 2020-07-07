樓價UPDATES：東涌屋苑連錄零議價成交

二手業主叫價「硬淨」，東涌屋苑連錄零議價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角THE JAVA低層B室，實用面積344方呎，一房間隔，外望少海景，放盤1個月，原叫價850萬元，累減125萬元或14.7%，最終以725萬元易手，實用呎價21,076元。

●北角富利來大廈B座中層2室，實用面積225方呎，一房間隔，獲首置上車客以423萬元承接，實用呎價18,800元，原業主於2017年2月購入上述單位投資 ，當時作價336萬元，持貨3年滿SSD期轉售，帳面獲利87萬元，單位期內升值近26%。

●北角寶馬臺高層C室，實用面積718方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,263萬元承接，實用呎價17,591元。

●北角昌明洋樓B座中層5室，實用面積603方呎，三房間隔，以800萬元易手，實用呎價13,267元，新買家為首置客，年初開始睇樓，一直物色三房戶，受惠於高成數按揭計劃，即加快入市。

●灣仔修頓花園高層5室，實用面積516方呎，兩房間隔，以972萬元交吉易手，實用呎價18,837元，新買家屬於區內換樓客。

●鰂魚涌太古城綠楊閣中層A室，實用面積約為1,114方呎，套三房連套房及士多房間隔，叫價約2,780萬元，議價後減價100萬元，以2,680萬元成交，實用呎價約24,057元，新買家為同區客，見上述為罕有放盤，斥資入市換樓。

●西灣河鯉景灣怡昌閣高層B室，實用面積640方呎，三房兩廁間隔，以23,300元租出，實用呎租36元，租客屬於家庭客，原業主於1989年以114萬元買入，持貨31年，租金回報25厘。

●筲箕灣柏匯中層C室，實用面積209方呎，開放式間隔，獲租客以11,700元租入，實用呎租約56元，業主於2015年9月以465.25萬元購入，租金回報約3厘。

●小西灣藍灣半島3座極高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以18,300元租入，實用呎租約40.2元，業主於2019年10月以800萬元購入，租金回報約2.7厘。

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九龍區

●將軍澳居屋廣明苑廣新閣高層10室，實用面積597方呎，三房大廳間隔，原於未補價第二市場叫價588萬元，減價34.2萬元或5.8%，最終獲區內買家以553.8萬元承接，實用呎價9,276元。

●新盤向隅客回流，將軍澳峻瀅7月暫4宗成交，包括1期3座中層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，叫價730萬，後調整至725萬元易手，調減5萬元，吸引原計劃入市同區新盤之準新婚客承接，實用呎價約14,558元。

●將軍澳峻瀅1期6座中低層A室，實用面積約694方呎，套三房間隔，最初開價900萬元，經買家睇樓後一輪議價後，以市價880萬元沽出，減價20萬元或約2%，實用呎價約12,680元。

●將軍澳新都城1期3座低層F室，實用面364方呎，兩房間隔，議價後以620萬元易手，實用呎價17,033元，原業主於2000年12月僅以155萬元購入，持貨近20年，帳面獲利465萬元離場。

●將軍澳中心10座低層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，外望樓景，今年2月叫價730萬元放售，日前以710萬元交吉沽出，減價20萬元或約3%，實用呎價約17,488元。

●九龍塘怡德花園D2座高層B室，實用面積1,004方呎，套三房間隔，另設工人套房，連同車位以2,068萬元成交，實用呎價20,598元。

●紅磡環海．東岸1C座中層K室，實用面積約216方呎，開放式設計，由上月初起以12,000元放租，經議價後微減200元或約1.7%，最終以11,800元租出，實用呎租約55元，該盤本月累錄4宗租賃成交，現時有約35個單位放租，月租叫價由11,000元起。

●旺角利奧坊‧凱岸1座中高層L室，開放式間隔，實用面積約193方呎，以約13,000元放租一個月後，獲外區客接洽，議價後減價800元，以約12,200元成交，實用呎租約63.2元，新租客為單身人士，睇樓1次即拍板承租。

●旺角奧城．西岸低層C室，實用面積262方呎，屬一房間隔，望樓景，獲從事金融業之客戶承租，月租14,500元，實用呎租約55.3元，業主於2013年2月斥452.2萬元購入，回報率逾3.8厘。

●大角咀柏豐中層D室，兩房間隔，實用面積約453方呎，以約18,000元放租約3個月，吸引區內客洽詢，雙方議價後減租2,000元，以16,000元租出，減幅約11%，實用呎租約35.3元，新租客為夫婦，睇樓一次決定承租。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄7宗成交，昇悅居本月首宗交投，單位為1座中層G室，實用面積672方呎，套三房間隔，今年3月放盤開價1,350萬元，直至日前以1,288萬元成交，期間累減62萬元，實用呎價19,167元。

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新界區

●東涌藍天海岸3座中層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，放盤約半年，叫價態度一直強硬，近日以「零議價」670萬元沽出，實用呎價約13,618元。

●東涌影岸‧紅A座低層A室，實用面積780方呎，套三房間隔，向內園，5月放盤，叫價930萬元，於零議價情況之下，新近獲買家以一口價承接，實用呎價11,923元，新買家為外區換樓客。

●東涌映灣園7座高層G室，實用面積737方呎，套三房間隔，享海景，原業主因要換樓，日前以830萬元放盤，可以睇樓，放盤短短2天，速獲用家以一口價承接，實用呎價11,262元。

●青衣盈翠半島7月至今錄得3宗成交，全屬兩房單位，包括7座中層A室，實用面積518方呎，兩房間隔，以920萬元易手，實用呎價17,761元，新買家屬於區內用家。

●屯門新屯門中心9座高層C室，實用面積462方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客即睇即買，以575萬元購入自用，實用呎價12,446元，原業主於2009年以約148萬元購入，次轉手帳面獲利約高427萬元。

●屯門居屋兆山苑J座高層6室，實用面積546方呎，兩房間隔，區內首置客心儀大單位，決定即睇即買，於已補價自由市場以490萬元購入自住，實用呎價8,974元。

●粉嶺碧湖花園1座高層G室，實用面積約400方呎，兩房間隔，日前以518萬元獲承接，實用呎價約12,950元，原業主在2016年6月以約353.9萬元買入，持貨至今約4年，帳面獲利約164.1萬元或46%。

●大埔嵐山7座低層C室，實用面積950方呎，套三房連儲物室間隔，叫價1,100萬元，獲區內換樓客洽購，議價後以985萬元成交，實用呎價10,368元，新買家賣出同區兩房舊居後，快速洽購上址，獲減價後即拍板承接。

●沙田第一城40座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，原先叫價580萬元，放盤1個月，最終以568萬元沽出，實用呎價18,684元。

●馬鞍山迎海3座中層A室，實用面積497方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，原先開價820萬元，最終以825萬元沽出，實用呎價16,600元。

●西貢大坑口村雙號屋村屋，四房間隔，望山景，連天台，開價1,480萬元，累減230萬元，減幅達15.5%，終以1,250萬元易手，原業主於2001年1月以380萬元購入，持貨逾19年至今沽貨，帳面獲利870萬元，期內升值2.3倍。

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