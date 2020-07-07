經合組織：今年發達國失業率慘過1930年代大蕭條

外國傳媒報道，由全球36個市場經濟國家組成的經濟合作暨發展組織(OECD)周二(7日)估計，全球已開發國家今年失業率將大升，且將會較1930年代「經濟大蕭條」時期更嚴重，至少要到2022年，失業率才有可能下降至疫情爆發前的水平。

OECD更警告，若疫情爆發第二波，美國今年失業率將升至12.9%，並於2021年僅降至11.5%。若沒有爆發第二波疫情，則料今年及明年失業率分別為11.3%及8.5%。

OECD董事Stefano Scarpetta表示，過去3個月，OECD成員國損失近10年所累積的就業人口，失業率亦創下自2008年金融海嘯以來的最高紀錄。

他預期，即使沒有爆發第二波疫情，OECD成員國今年第4季失業率仍將升至9.4%，為自1930年代以來最差，2021年僅降至7.7%。若爆發第二波疫情，則料今年第4季及明年的失業率分別為12.6%及8.9%。

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