別奢望經濟V彈！今年全球大中型企業削支逾10年最多

外國傳媒報道，受全球「封城」等防疫措施影響，分析料今年全球大、中型企業將大幅削減資本開支，減幅恐創下2009年金融海嘯以來最大。

根據Refinitiv數據顯示，市場料全球大、中型企業今年平均削減12%資本支出，大於2009年金融危機後的11.3%。Refinitiv針對近4,000家企業進行估算。

以產業來看，能源、非必需消費品，以及房地產為削支幅度最大的行業，分別平均削減25%、23%和20%。以國家來看，Refinitiv料美國企業減幅將達22%，俄羅斯、法國企業則分別削減19.2%和13.4%；南韓企業平均資本支出將跌16%，日本企業減11%，中國企業的降幅預期則較小，僅4.5%。

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