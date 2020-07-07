宅經濟原罪？印尼對科技巨頭徵收10%增值稅

「宅經濟」在新冠肺炎疫情中「爆發」，成為市場炒作概念，惟外國媒體報道，印尼政府宣布將對包括亞馬遜、Netflix、Spotify和Google母公司Alphabet在內的大型科技公司銷售徵收10%增值稅。

在新冠肺炎肆虐全球期間，人們的出行受限，而這些企業就受惠於遠程辦公趨勢及消費模式的改變。

因公共衞生事件對商業活動造成衝擊，預計印尼政府2020年收入將按年跌13%，加上用於應對公共衞生事件的近500億美元支出，料今年預算赤字將增加3倍以上。

根據該國新規，在印尼銷售數字產品及服務且年價值不低於6億印尼盾(約32萬港元)，或每年至少擁有12,000名用戶的外國公司將被要求支付10%的增值稅。

據研究報告，印尼為世界第4大人口國，其數碼經濟正在蓬勃發展，預計到2025年規模可達1,300億美元。

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