夜市UPDATES：科技股回穩納指轉升　港夜期高水逾200點

美股跌勢稍為回穩，道指目前報26,170點，跌116點或0.44%；標指報3,178點，跌1點或0.04%。印尼財政部宣布已向亞馬遜、Netflix、Spotify和Google母公司Alphabet等互聯網巨頭徵收10%的增值稅，科技股早市升跌不一，納指由跌轉升，目前報10,477點，升43點或0.42%。微軟和蘋果公司等大型科技公司的股票跑贏大市，分別升約1.5%。

外圍氣氛未見轉差，港股期指夜市攀升，最新報26,215點，升245點，高水239點。

歐盟周二(7日)預計歐元區經濟今年衰退程度將更深，且2021年的反彈幅度將小於此前預期，其中法國、意大利和西班牙受疫情影響最大。這似乎也打壓了市場情緒，歐洲股市低開低走，主要指數跌幅多數都超過1%。

【21:30】市場重新聚焦疫情發展，美股周一急漲後，周二開市早段回吐，道指跌210點，至26,076點；納指跌37點，至10,396點；標指跌19點，至3,160點。

航空股和旅遊股再受壓，聯合航空股價早段跌3.9%至33.81美元，美國航空亦跌2.7%至12.45美元；郵輪營運商皇家加勒比股價跌1.9%至49.06美元。

網購巨人亞馬遜股價周一首度突破3,000美元，今日回軟，早段跌0.15%至3,052.5美元。截至周一收市，亞馬遜股價於4個交易日累漲逾14%，自3月低位更累漲逾82%，升勢之快令人意外，外電追蹤約50名分析員中，只有不足1/4給予高於3,000美元目標價，平均目標價僅約2,810美元。

疫苗公司Novavax獲美國政府資助16億美元，以加速研發和投產，股價早段飆37.5%至109.29美元。

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