【樓市全面捱打】豪宅蝕讓、舖位商廈丟空、上車盤買家縮沙...

香港樓市全面捱打，無論是豪宅、舖位，以及民生住宅也負面消息不斷！其中，豪宅市場近月連錄多宗大額損手及劈價個案。大潭紅山半島一幢洋房，市場放盤多時，累減2,500萬港元，市傳以6,000萬元沽，帳面貶值約1,000萬元。而西南九龍瓏璽一個兩房戶，亦在兩個月內累劈204萬元易手。

【紅山半島】

市場消息透露，紅山半島一幢雙號洋房，實用面積近2,600方呎，去年首季已開價8,500萬元放售，其後叫價隨市況調整，由於物業已交吉多時，近期減幅擴大，上周劈至6,280萬元後，在過去周末期間，獲逾30組客到場參觀，於是再減280萬元終售出，呎價2.3萬元。資料顯示，原業主持貨不足十年，單位貶值逾14%。資料顯示，早於去年初，該項目棕櫚徑雙號屋，面積相若，以8,000萬元易手，呎價逾3萬元。

事實上，豪宅市場近月已接連錄大額跌價成交。如金鐘星域軒一個複式單位，上月以4,438萬元登記售出，原業主持貨3年，單位帳面貶值約1,120萬元，並料需另付10%額外印花稅。

【澄碧邨】

而資料顯示，月前大嶼山澄碧邨18座個高層戶，實用面積822方呎，於5月底以288萬元登記售出，呎價3,504元。原業主2017年底以305萬元購入，未計辣招稅，帳面已蝕約17萬元。

【西南九龍瓏璽】

個別業主趁機極速劈價走貨。利嘉閣蔡詠詩稱，西南九龍瓏璽6A座高層C室，實用面積524方呎，5月初放盤開價1,400萬元，終以1,196萬元「筍價」沽出，呎價約22,824元。原業主持貨近9年，物業僅升值約16%。

【大坑口村】

西貢村屋減幅亦明顯。世紀21奇豐廖振雄指，大坑口村雙號連天台村屋，累減230萬元後，以1,250萬元獲承接，減幅達15.5%。他認為，樓市撤辣可增加放盤量，亦令業主可增持單位，同時可以激活各類物業交投。

【住宅租金回報】

事實上，失去租金回報支持，是樓價急速回落原因。據差餉物業估價署最新公布，截至5月份的私人住宅租金回報率臨時數字，實用面積約753至1,075方呎中型單位回報率僅2.1厘，創同類歷來最低。至於實用面積約1,722方呎或以上大型單位更下挫至1.9厘，為2018年3月後最低。

【民生住宅買家棄購】

公營房屋罕錄撻訂個案，新買家看淡後市寧損手離場。粉嶺居屋欣盛苑有單位，於上月底在未補價第二市場以395萬元售出，新買家其後取消交易，估計訂金連佣金損失近18萬元。

市場消息透露，上述單位為E座中層戶，實用面積554方呎，早前已獲承接，新買家並已付訂金約10萬元，但近日利淡樓市因素再現，終決定放棄入市。該單位目前以約400萬元，於第二市場重新放售，呎價約7,220元。

【夾屋晴碧花園】

另外，沙田夾屋晴碧花園錄同類個案。消息稱，該盤2座一個實用面積678方呎單位，4月曾以900萬元轉手，但交易最終未有完成，業主再以900萬元放售，剛減至約707.8萬元售出，呎價約10,440元，屬低市價。

回顧上半年居屋市況。中原稱，期間該類物業的已補價及未補價市場，共錄2,467宗買賣登記，總值129.31億元，較去年下半年分別升30.7%及28.7%，金額則創1995年下半年後按半年歷史次高。

【零售旺區吉舖湧現】

新冠肺炎疫情反覆，零售旺區吉舖湧現。戴德梁行指出，截至今年第2季，旺角區舖位空置率進一步上升至23.6%，較去年底勁升10.9個百分點，為空置最嚴重地區。至於各主要購物區

街舖租金續跌，當中銅鑼灣跌逾36%最多，同時尖沙咀亦罕有超越該區，成為舖租最高地區。

【尖沙咀、銅鑼灣】

尖沙咀舖位空置率也現急升情況，第2季報11.9%，按季漲7.9個百分點，較去年底更升8.3個百分點。而銅鑼灣上季亦達7.9%，按季及較去年底，分別多2.6個與5.3個百分點。

【中環】

至於中環區則有所改善，區內截至上季空置率12.7%，按季少1.5個百分點，而去年底空置率為10%。戴德梁行執行董事及香港商業部主管林應威預期，各區舖位空置率接近見頂，料短租個案增，令吉舖數量下降。

【四大購物區勁跌租】

據該行資料，上半年四大購物區的舖租明顯回落，跌幅約27.9%至36.3%，最嚴重地區為銅鑼灣，該區第二季舖位平均呎租為969元，隨後為中環區，呎租為428元，較半年前低35.8%。

九龍區方面，尖沙咀舖位呎租達1,018元，按半年下跌29.7%，而旺角區呎租為354元，較半年前下挫27.9%。林氏預計，下半年市況將略為好轉及穩定，料該四區舖租再微跌2至5%。

【商廈退租】

此外，寫字樓市場亦面對嚴峻情況。該行執行董事及香港寫字樓部主管韓其峰稱，上半年商廈退租個案涉及樓面約57.7萬方呎，首季時只有37.2萬方呎。該批退租樓面，佔61%為跨國公司，按季多14個百分點，中資及港資佔26%及13%，分別按季持平及減14個百分點。

該行香港董事總經理蕭亮輝稱，第2季香港甲級廈市場錄51.35萬方呎負吸納量，與首季相若，料下半年再增約50萬方呎負吸納量。而中區寫字樓租金連續5季下跌，返回2015年水平。截至上季，中區超甲廈及甲廈平均呎租為135.5元及115.7元，按年跌17%及16%。

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