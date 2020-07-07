【餐飲寒冬】九毛九料6個月轉蝕　已關閉部分門店

集團表示，期內總收入的預期減少及預期虧損淨額乃主要由於中國自2020年1月起爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，集團自2020年1月26日起已暫時停止其所有門店(包括自營及特許經營門店)營業，以積極配合病毒防控工作，以及確保集團僱員及顧客的健康與安全。

集團一直密切關注疫情在中國的發展情況，並於該期間內持續檢視其應急措施。鑑於中國疫情有所緩解，部分門店(包括自營及特許經營門店)已自2020年3月18日起恢復營業，剩餘門店根據門店所在地區疫情防控的發展情況逐步恢復營業。截至2020年5月10日，集團的所有門店均已恢復營業。自恢復營業以來，集團門店的經營表現逐步改善。

集團一直密切檢視其門店的表現及不時調整其業務戰略，以減輕疫情對集團業務營運的影響。集團已實施多項節省成本措施，以降低租金、所用原材料及消耗品的成本，以及其他經營開支。作為該等措施的一部分，集團已關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。疫情的持續影響亦可能會影響多個品牌新餐廳的開業時間。

由於疫情仍在持續，尚無法準確估計疫情將對集團業務營運造成的全部財務影響。集團尚待核實於該期間的實際經營及財務狀況，董事會將密切跟進有關情況。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626