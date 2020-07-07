香港會如何？美國住宅價格料跌6.6%　八年首見

財經媒體彭博報道，根據CoreLogic Inc.周二(7日)發表的報告顯示，隨着新冠疫情對經濟的影響加劇，預計在截至2021年5月的12個月內，美國住宅價格將下滑約6.6%，為2012年以來的首次按年下跌。

需求釋放、低利率和住房供應緊張一直是今年迄今提振樓價的主要因素，但隨着病例增加和高失業率持續，住宅銷售可能會轉為低迷。截至5月的12個月，CoreLogic房屋價格指數上漲了4.8%。

CoreLogic首席經濟學家Frank Nothaft說：「到夏季末，購買將放緩，我們預計受經濟衰退打擊特別嚴重的都會地區的樓價將下跌。」

該報告稱，由於當地旅遊經濟受到嚴重衝擊，加之疫情爆發前樓價虛高，拉斯維加斯樓價料重挫20.1%。

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