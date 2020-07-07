【餐飲寒冬】海底撈更新盈警　料6個月蝕9億人幣

該公司周一預期，截至6月30日止6個月收入按年下降約20%，預期將錄得淨虧損，此乃主要由於疫情爆發及各國及地區隨後實施的防疫措施，以及消費場所限制對集團自2020年1月以來的業務產生了重大影響。

為遏制疫情蔓延，集團自2020年1月26日起自願暫停彼於中國大陸所有門店之營業。受其他國家及地區當地新型冠狀病毒疫情的影響，集團於當地的部分門店亦存在一段時間停止營業或暫停堂食服務的情況。

集團已自2020年3月12日以來重新開放中國大陸地區大部分暫停營業的門店。根據其他國家及地區當地新型冠狀病毒疫情控制的情況，集團其餘受影響門店亦逐漸恢復正常營業。集團門店整體營運情況也在逐月持續改善。

集團一直密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響，其中包括積極推廣便捷的外賣服務及多樣化的外賣套餐、研發並推出半成品方便菜餚等零售商品、以及拓展海底撈應用軟件和第三方電子商務平台等多個在線銷售管道。

此外，集團亦實施積極措施控制租金及其他營運成本，嚴謹管理營運資金並合理運用信貸融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。儘管集團的門店經營表現在重新營業後正逐步改善，惟由於新型冠狀病毒疫情被完全控制存在時間上的不確定性及經濟活動(尤其是餐飲業)面臨放緩的壓力，集團的經營恢復程度及恢復所需的時間仍不確定。

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