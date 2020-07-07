【財經評論】五年一覺股牛夢　揠苗助長患無窮

5年前，內地滬綜指於2015年6月12日升抵歷史高位5,178點見頂，同年7月8日大跌半成，深市更跌停板，港股亦當災，意味當年股市「人為快牛」曲終人散。詎料5年後，內地官方又主動提到股市「健康牛」，繼而引爆行情。無可否認，五年來內地企業盈利能力和金融監管皆有進步，但說到底，股市好淡該由市場力量而非政策主導，最怕是一再誤開「揠苗助長」劇本會後患無窮！

客觀而言，眼前官方提出的「健康牛」與五年前的「快牛」不同。首先，5年後的今日，內地股市已獲納入國際指數系列，外資有健全的渠道投資，且內地金融市場開放程度明顯加大。尤其是本月23日起，證券、期貨、壽險等領域會全面開放予外資參與，牛市不再是單靠散戶瘋狂炒作「塘水滾塘魚」，而是內外資金皆有機會積極參與。

其次，是如今內地企業盈利得到強化，龍頭企業在全球經濟實力中得到提升，尤其是新經濟股，其獨特的市場規模和收入模式，令估值能媲美海外巨擘，獨當一面，為股市重新發力帶來有力支持。

再者，內地當局這些年在企業管治、訊息披露、執法、法例規管，以及註冊制等各範疇，都下了極大工夫改進，以吸引外資。如今在疫情後經濟處於復甦初期，本來股市氣氛確有自然改善的理由，惟偏偏官方媒體又急不及待唱好，反而予人政策指導牛市的招數再現，在在說明五年過後，官方試圖規劃股市的想法，以及內地散戶非理性炒作的習性，皆無多大轉變。

股市向來被視為「經濟櫥窗」，表現領先經濟，皆因企業在股市融資，投資者對股市的冷熱度，能反映出投資和消費信心，化成市場力量，通過資本市場估值反映景氣。官方的角色是做好市場基礎建設，確保金融體系穩定，其他的得由市場自然發展，尤其正值全球第二波疫情狀況未明、外部需求仍疲弱，以及中美角力升級等眾多不明朗因素，此刻官方誘導牛市的做法，實在難免予人欲以撓動股市來實現救經濟目標之感。

內地向來有「一放即亂，一收即死」的魔咒，今次會否例外且不得而知，惟過去的放與收，得失限於內部資金和散戶，最後由國家隊入場「救火」而平定下來。可如今內地金融市場要全面開放，意味外資參與其中，且適逢全球無限量寬時代，如此「一放」恐令市場規模過度膨脹，若最終恍如五年前場面失控而「一收」，破壞力必然是史無前例！

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