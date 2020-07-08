【名家筆陣】富蘭克林鄧普頓：新興市場投資潛力高

很多投資者對新興市場的資產類別仍然存在一些過時的誤解，包括許多新興市場存在外部失衡、經常帳戶赤字和巨額財政赤字等問題。但是，許多新興市場都從過往的危機中吸取教訓，並強化和重新定位各自的經濟。現在很多新興市場的政府、企業和家庭債務都低於已發展市場。新興市場的公共債務不但普遍較低，而且家庭債務也普遍較低。新興市場的債務佔國內生產總值的比例為大約50%，大概是已發展市場整體水平的一半。

另外，在過去二十年裏，我們看到的迹象顯示，新興市經濟體已能增加外匯儲備，並能減少了對美元計價的債務借款。

我們看到在這場疫情中，高度的監督、監管和資本化有助於許多新興市場的銀行可以成功抵禦這場危機。我們認為，除非出現非常嚴重的經濟衰退，才能損害銀行的資產負債表。另外，在低迷的經濟氣候中，擁有現金儲備的企業能發揮緩衝作用。考察企業的資產負債表可以幫助識別在這場危機期間具有韌性的企業，並從投資角度確定潛在的勝利者。

雖然疫情考驗了新興市場的韌性，但這些經濟體過去幾十年的不斷改革後，都已具備抵禦這次疫情危機的能力。我們認為，較低的債務水平、較高的外匯儲備、改善的銀行體系和更穩健的企業資產負債表，都證明了新興市場已經取得了很大的進步。我們提高了對新興市場消費主義復甦的預期，雖然預計疫情造成的經濟影響，將會在短期內令許多新興市場經濟體受壓，但我們認為消費趨勢會依然繼續，而新興市場將會透過內需復甦經濟。

展望未來，我們對新興市場前景樂觀，其估值比已發展市場更有吸引力，並擁有許多潛在投資機會。

富蘭克林鄧普頓 新興市場股票團隊

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