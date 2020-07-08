東方日報B1：港股「疫」驚青　回吐363點

市場一直憂慮新冠肺炎爆發新一波疫情，適逢本港個案亦出現反彈，港股在2015年股災五周年前夕出現「散水局」。恒生指數周二先升後回，收市跌363點，報25,975點，失守俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線及二萬六關。不過，分析認為，本地疫情反覆無礙港股上升趨勢，短期內不會出現股災。

恒指周二(7日)開市短短三分鐘即急漲443點，高見26,782點，可是獲利盤湧現令市況隨即掉頭向下，尾市愈跌愈急，曾瀉427點，低見25,911點，全日大市高低波幅870點。國企指數收報10,600點，跌126點。港股總成交連續兩日突破二千億元，周二逾2,403億元，沽空金額近287億元，沽空比率11.95%。「北水」經港股通錄得淨買入約41億元，為連續十七個交易日有淨買入。

面對全球疫情持續及重啟經濟步伐緩慢等，市場憂「北水」難撐住港股。此外，港股近期做好因內地股市帶動，漲勢與2015年此刻有所相似，當年內地為抑制A股炒風，嚴格清理場外配資，令A股泡沫爆破，資金繼而從港股抽走，恒指於5年前一度單日狂瀉逾兩千點。儘管同日收市跌幅縮至1,458點，並於約兩周反彈約2,000點，惟之後又因「人民幣小匯改」而暴瀉，到九月出現「雙底」時僅餘20,500點左右。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，中資股主導港股走勢，本地疫情反彈影響不大；加上環球資金仍充裕，國際投資者傾向投資經濟復甦步伐較快的中國市場，港股因而受惠。另外，內地「健康牛論」反映當局鼓勵資金流向股市，立場與2015年不同，他預期短期內中港股市不會出現股災。

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