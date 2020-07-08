歐股收市受壓　Micro Focus急挫近兩成

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,189點，跌96點或1.53%；法國CAC指數收報5,043點，跌37點或0.74%；德國DAX指數收報12,616點，跌116點或0.92%。

數據方面，德國5月工業產出增加7.8%，低於市場預期的10%，4月份為收缩17.5%。

歐盟委員會周二下調經濟展望，預期今年GDP(國內生產總值)萎縮8.3%，之前預測萎縮7.4%；至於明年則預測反彈5.8%，之前預測反彈6.1%。

英國軟件公司Micro Focus股價急跌近20%。該公司公布今年上半年盈轉虧，並預期下半年前景黯淡。

德國化工巨頭Bayer收跌約4%，此前美國法官對該公司旗下除草劑產品致癌索賠提出質疑。

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