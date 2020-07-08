滙豐擬2022年前完成對法國投行業務的裁員

外媒引述一個工會網站表示，滙豐控股法國分公司的目標是在2022年之前將其常駐巴黎的投資銀行和市場團隊規模裁減3分之1以上。

該工會表示，滙豐預計這個由678人組成的全球銀行和市場團隊會有人自願離職，但如果需要，也可能實施解僱一些員工。報道指，滙豐周一(6日)向當地員工代表介紹了該計劃。

滙豐確認已經與工會溝通了一個計劃。該行周二(7日)在一封電子郵件聲明中表示，公司的目標是「重新分配資金和資源，以克服其業務所面臨的結構性挑戰，並專注於有利可圖的業務，降低成本基礎，從而維護我們的競爭力。」一位發言人拒絕發表進一步評論。

根據滙豐行政總裁祈耀年2月宣布的重整計劃，該行將在未來幾年內將其235,000名員工減少約35,000人。

滙豐也正在出售其法國零售銀行部門的進程中，該部門包括250個分支網點和數千名員工。

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