紐約期油收市微跌　EIA上調油價預測

新冠肺炎疫情持續，市場憂慮原油市場需求下降，國際油價周二(7日)窄幅上落。紐約8月期油收報每桶40.62美元，跌1美仙或0.02%。

美國能源資訊署(EIA)在《短期能源展望》報告指，預期今年全球原油及成品油供應量為每日9,459萬桶，低於之前預測的每日9,476萬桶；至於今年世界石油需求預測提高至每日9,289萬桶，之前預測為每日9,253萬桶。

EIA預測今年紐約油價為37.55美元，之前預測為35.14美元；明年預測為45.7美元，之前預測為43.88美元。另外，EIA預測今年布蘭特油價為40.5美元，之前預測為38.02美元；明年布蘭特油價預測為49.7美元，之前預測為47.88美元。

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