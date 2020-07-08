聯儲局官員：必要將採取更多行動來支持經濟

美國聯儲局副主席克拉里達接受外媒訪問時表示，已經看到美國經濟在5月至6月份開始有反彈的迹像，但未來走勢將取決於新冠肺炎疫情的演變。

他說，美國經濟陷入雙底衰退並非聯儲局的基本假設，強調該局還可以採取更多行動，必要時也將採取更多行動，其中，可以使用的政策工具包括提供額外的前瞻指引；以及在資產負債表方面採取更多行動等。

另外，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，美國疫情反彈，令人們更加謹慎。她相信美國經濟要很長的的時間才能恢復至疫情爆發之前的水平，並預計寬鬆政策將維持一段時間，疫情正在主導聯儲局的一切行動。

她認為，在聯儲局採取行動之後，市場運作得更好。對於會否實施更多行動來支持經濟，梅斯特稱聯儲局持開放態度。

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