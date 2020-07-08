美股收市：道指跌396點　標指納指結束5連升

市場重新聚焦疫情發展，美股周一(6日)急漲後，3大指數周二有所回吐。道指收報25,890點，跌396點或1.51%；標指收報3,145點，跌34點或1.08%；納指收報10,343點，跌89點或0.86%。標指和納指均結束連續5日升勢。

航空股和旅遊股再受壓，聯合航空股價全日下跌7.55%，美國航空亦挫6.95%；郵輪營運商皇家加勒比股價收市下跌4.92%。

網購巨人亞馬遜股價周一首度突破3,000美元，今日回軟，收報3,000.12美元，跌1.86%。截至周一收市，亞馬遜股價於4個交易日累漲逾14%，自3月低位更累漲逾82%，升勢之快令人意外，外電追蹤約50名分析員中，只有不足1/4給予高於3,000美元目標價，平均目標價僅約2,810美元。

疫苗公司Novavax獲美國政府資助16億美元，以加速研發和投產，股價全日飆升31.62%。

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