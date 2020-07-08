野村：蘋果5G iPhone恐難成為超級周期

外媒報道，野村極訊(Nomura Instinet)引述對蘋果公司(Apple Inc.)的供應鏈所進行的分析指出，蘋果即將推出的5G手機iPhone 12恐「難以成為一個超級周期」。

該行分析師Jeffrey Kvaal寫道，蘋果為下半年「8,000萬部iPhone 12準備了供應鏈」，這一數字「在蘋果為2019年下半年iPhone 11所要求的8,000萬至8,500萬部供應鏈區間的低端」。

Nomura認為，蘋果公司預計將在下半年發售6,500萬至7,000萬部iPhone 12，「具體取決於發布時間」。

Apple將於本月稍後時間公布第三財季業績。野村給予蘋果公司股票「中性」評級，目標價250美元，而這個目標價是華爾街最低目標價之一。

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