【專家點評】陳樂怡：科網龍頭仍看高一線
2020年07月08日 07:30
東網電視更多新聞短片
隔晚美股上揚，A股繼續做好，帶動港股高開後一度升443點見26,782點。其後獲利盤湧現，加上本地疫情惡化，恒指倒跌363點，報25,975點。國指跌126點至10,600點。大市成交額為2,400億元。阿里巴巴(09988)創上市新高，高見239元，收升3.1%報232.4元。本港新冠肺炎確診個案急增，九倉置業(01997)挫5.7%，為表現最差藍籌。
中汽協早前公布，從初步統計數據顯示，六月汽車銷量按年增長11%，按月亦升4%，反映行業延續復甦勢頭，汽車股板塊氣氛改善。車企陸續公布汽車銷售數據，其中吉利汽車(00175)率先公布六月銷量取得佳績，按年大升21%，增長強勁主要由於吉汽去年同期低基數，以及新產品的推動。吉汽近期股價表現優於同業，主要受惠於公司赴科創板上市消息，以及Volvo與谷歌母企Alphabet自動駕駛業務Waymo達成全球戰略合作，建議候低吸納。
近期市場焦點重返傳統經濟股，如內銀、內險及券商等。然而，受惠於疫情過後企業數碼化及大眾生活模式改變，利好新經濟股業務發展及盈利增長，因此中長線仍然以新經濟股看高一線，尤其是科網龍頭。另一方面，隨着疫情升溫，線上醫療平台有望重奪市場注意力。
展望港股後市，內地放寬兩融限制，以及官媒唱好「健康牛」，帶動A股近期走勢凌厲。事實上，內地疫情穩定，市場流動性充裕，A股前景偏穩，中資股值得跟進。相對而言，本港疫情升溫，本地經濟相關股份仍需要維持審慎態度。但由於港股短時間內累積較大升幅，或需待整固過後再上，投資者宜注視後市能否重返250天線之上。
個股方面，網易(09999)是內地及全球第二大移動游戲公司，過去多年曾經推出不少長青遊戲，包括大話西游、陰陽師等，反映集團旗下遊戲擁有特別吸引力。網易近年與全球大型遊戲商開發一系列的新遊戲，包括哈利波特、黑暗破壞神等，並將於未來1至2年推出，成為中長期增長驅動力。此外，網易亦計劃進一步開拓海外遊戲市場，冀提升海外遊戲佔整體收入的比重，從目前的10%至未來的20至30%，建議收集。目標價150元，跌穿125元宜止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！