【專家點評】陳樂怡：科網龍頭仍看高一線

近期市場焦點重返傳統經濟股，如內銀、內險及券商等。然而，受惠於疫情過後企業數碼化及大眾生活模式改變，利好新經濟股業務發展及盈利增長，因此中長線仍然以新經濟股看高一線，尤其是科網龍頭。另一方面，隨着疫情升溫，線上醫療平台有望重奪市場注意力。

展望港股後市，內地放寬兩融限制，以及官媒唱好「健康牛」，帶動A股近期走勢凌厲。事實上，內地疫情穩定，市場流動性充裕，A股前景偏穩，中資股值得跟進。相對而言，本港疫情升溫，本地經濟相關股份仍需要維持審慎態度。但由於港股短時間內累積較大升幅，或需待整固過後再上，投資者宜注視後市能否重返250天線之上。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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