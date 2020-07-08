【專家點評】鄭勤龍：投資者宜等整固後再入市

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天地否》變《風山漸》之中。在易經，「否」卦為陰氣轉強之象，可類化成沽壓，而「漸」卦亦有「止而進」之意，因此若將卦象應用於大市的預測上，便可預示近日恒指凌厲的升勢或需先行整固之後才可再展升浪。

承接上篇預示恒指將有利進一步向上突破的《風山漸》變《巽為風》，當時的指數還在約25,000點的水平，然而在端午節及香港特別行政區成立紀念日的假期後，指數便已是另一番景象。港股在連日急升的情況底下，已成功突破250天牛熊分界線，並於昨日曾高見26,782點，收報25,975點，可說是應驗了當風遇上了固定的山勢時，山便可成為風的跑道，有利鴻鳥拍翼高飛的卦象。

然而《序卦傳》曰：「物不可以終通，故受之以否」，因此「否」卦的大意是指，凡事終有物極必反之時，今恒指在短短數天急升了逾2,000點，在短期內的上升空間已十分有限，稍有回吐亦屬十分正常。

此外，「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引伸為「止而進」。

因此綜合了卦象和基本分析，投資者未必適宜在此水平急於入市高追，或可先靜觀其變，等待大市稍為整固之後，再另覓更有利的入市良機。

玄學金融家 鄭勤龍

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