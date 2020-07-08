【市前重點睇】道指跌396點　金價再闖1800美元關

●美匯指數企96.88，離岸人民幣(CNH)跌至7.0248，港匯觸發7.75，美元兌日圓處107.57，歐元跌至1.1277，英鎊見1.2547。金價漲至1,795美元。布油見43.08美元，紐油回落至40.38元。道指期貨上升。

●美國聯儲局發表5月18日至6月10日期間進行的貼現率會議紀要，指所有12家地區聯儲銀行的行長都投票決定將該局的貼現率維持在0.25厘，並指新冠肺炎疫情導致經濟活動下降。

●聯儲局官員：必要將採取更多行動來支持經濟。

●根據美國勞工部所做的職位空缺和勞工流動率調查(JOLTS)，5月份職位空缺數目從4月份的500萬上升到540萬。包含裁員與辭職的離職人數較4月大幅減少。招聘人數(包括重新僱用的僱員)創紀錄激增了244萬，達到歷史最高水平650萬人。

●美國10年期國債孳息率跌3.61點子，報0.6397厘。

●港股ADR指數收報25,903點，跌71點。

●即月恒生指數夜期收報26,072點，升102點，高水96點，成交21,765張。

●紐約8月期油收報每桶40.62美元，跌1美仙或0.02%。

●紐約8月期金收報每安士1,809.9美元，升16.4美元或0.9%，創自2011年9月以來收市新高。

●英國首相約翰遜表示，英國希望與歐盟達成貿易協議，但也做好在無貿易協議情況下脫歐的準備。

●歐盟預計今年經濟將出現比預期更大幅度的收縮，且需要更長的時間才能恢復；預計歐元區經濟2020年收縮8.7%。

●世銀首席經濟學家：經濟復甦狀況存在極大不確定性。

●滙豐擬2022年前完成對法國投行業務的裁員。

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