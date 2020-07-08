【股民熱話】3大因素　可以重新關注高息內銀股...

中、港兩地股市成交保持暢旺，惟恒生指數已連升4日，且升到大位(反彈0.618、250天線、兩萬六心理口等)，短線抖氣亦好正常，暫不用自亂陣腳。資金流入趨勢未見逆轉、中概股IPO未見逆轉、A股政策市和全球資金市更不見得一日內逆轉，只要沒有過分使用槓桿，就平常心看待升市調整。趁着市況調整，不妨檢視組合，部分超買的可以減減磅套利，又可以小敲落後實力股博第二浪接力。筆者認為，有三大原因，可以重新關注普遍有高息特點的內銀股。

第一，最新人民幣轉強，離岸人民幣一度升穿7算，有助提升中國資產吸引力，主要收入和資產皆為人民幣的內銀股，身價亦自可受惠。

第二，內地股市做好，有望帶來財富效益，有利消費，並刺激信貸需求，內銀股的業務有望受惠，下半年的業務表現有機會勝預期。

第三，內地官方指股市要有「健康牛」，政策市已毋庸置疑。但為應對7月下旬開始外資可全面進軍內地金融業所帶來的挑戰，早前傳出內地擬向四大銀行發放試點牌照經營證券業務，若此舉落實，有助改善內銀股盈利能力，當然混業程度增加會增加營運風險。可若能坐上今轉「健康牛」列車，估值相對落後的內銀股，刻下值博率不容忽視。

風險因素例行都要提一提，包括中美角力又再升級、全球第二波疫情失控、經濟數據或遜預期等等。

東網財經專欄作者 帥哥

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