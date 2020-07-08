【專家點評】古勝：中通服或追落後

港股尋日喺26,000點附近爭持，最終跌逾360點收報25,975點，成交金額2,399億元。老古尋日已經問「缸邊友，夠唔夠膽追？」事實證明，高位追貨一定有震盪風險，不過大家又唔使咁驚住。

因為恒指前日(6日)升逾1,000點，昨(7日)只係跌咗300幾點，暫時仲係正常調整，加埋尋日金管局再向市場注資逾81億港元，反映又有熱錢流入，對港股後市有利。

睇走勢，該股形態屬大型收窄三角形，股價早前已作出突破，雖然昨日大跌逾3%收報5.2元，但暫未破壞升勢，技術指標未見轉壞，後市阻力為5.9元，向下跌穿5元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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